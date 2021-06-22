Зараз захворювання досягло четвертої стадії.

Актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв у "Друзях" співробітника кав'ярні Гантера, бореться з раком передміхурової залози четвертої стадії.

Про це 59-річний зірка серіалу розповів на шоу Today.

Читайте також"Друзі" повертаються, або поринути в спогади: чим чіпляє спецвипуск культового серіалуЗа словами Тайлера, він дізнався про свою хворобу три роки тому під час планового огляду у лікаря. Актор поділився, що приймав гормони, які допомогли йому в боротьбі із симптомами онкозахворювання і жити у звичному темпі.

Але на сьогодні метастази поширилися на кістки й хребет актора, зараз він проходить курс хіміотерапії.

Через хворобу актор не зміг приєднатися до зйомок спецепізоду "Друзів" - він брав участь онлайн.

Що відомо про серіал "Друзі"

"Друзі" - американський комедійний серіал про життя шістьох друзів. Проект визнаний одним з найкращих в історії американського телебачення у своєму жанрі й удостоєний шести премій "Еммі" і премії "Золотий глобус".

Прем'єра першої серії відбулася 22 вересня 1994 року.

У травні 2021 року вийшов спецвипуск відомого у всьому світі ситкому, в зйомках взяли участь всі "друзі".

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Автор: Ольга Робейко