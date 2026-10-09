Marvel анонсувала новий загадковий серіал 'Зодіак': що вже відомо

Зйомки серіалу розпочнуться в Лондоні навесні 2027 року.

Кінокомпанія Marvel Television представила перший логотип свого нового серіалу "Зодіак" (Zodiac) – ігрового шпигунського трилера, прем'єра якого запланована на 2028 рік, повідомляє Variety.

За словами голови Marvel Television Бреда Віндербаума, висловленими на презентації в рамках фестивалю New York Comic-Con, зйомки серіалу розпочнуться в Лондоні навесні 2027 року, а кастинг стартує "у найближчі кілька тижнів".

Поки що жодних додаткових подробиць не повідомляється.

Відео дня

"Зодіак" став першим новим ігровим серіалом Marvel, анонсованим після торішнього проєкту "Залізне серце" (Ironheart). У той час як кіновсесвіт Marvel досяг величезного успіху на великих екранах завдяки фільму "Людина-павук: Новий день" (Spider-Man: Brand New Day), який побив касові рекорди, у телевізійному всесвіті завершився показ низки популярних шоу.

Зокрема, Marvel Television раптово скасувала другий сезон комедійного серіалу "Диво-людина" (Wonder Man) – незважаючи на те, що серіал отримав визнання критиків, а виконавець головної ролі Ях'я Абдул-Матін II заслужив номінацію на премію "Еммі" (таким чином він став першим актором, номінованим на цю премію за ролі в серіалах як Marvel, так і DC – раніше він знімався в проєкті HBO "Хранителі").

Потім стало відомо, що серіал "Шибайголова: Народжений заново" (Daredevil: Born Again) завершиться на третьому сезоні, який вийде наступного року. Цей проєкт відродив популярного вуличного героя у виконанні Чарлі Кокса, який вперше з'явився в серіалі Netflix "Шибайголова". Очікується, що третій сезон стане місцем довгоочікуваного возз'єднання героїв команди "Захисники" (Defenders) із проєктів Netflix, зокрема Джесіки Джонс (Крістен Ріттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) та Залізного Кулака (Фінн Джонс).

Крім того, вже 14 жовтня 2026 року відбудеться прем'єра серіалу "Квест Віжена" (VisionQuest), який завершить трилогію, розпочату проектами "Ванда/Віжен" (WandaVision) та "Це все Агата" (Agatha All Along). Пол Беттані знову зіграє роль андроїда Віжена, який ховається від усіх і спілкується з іншими ожившими штучними інтелектами – такими як Альтрон, Джарвіс і П'ятниця.

Вас також можуть зацікавити такі новини: