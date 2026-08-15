Marvel показав перший трейлер нового мінісеріалу про Віжена (відео)

Прем'єра проєкту запланована на 14 жовтня 2026 року.

Кінокомпанія Marvel Entertainment показала перший трейлер мінісеріалу "Завдання Віжена" (VisionQuest), що стане продовженням серіалу "ВандаВіжен" (WandaVision) 2021 року.

Хоча персонаж Віжена, надпотужного ШІ-андроїда з людською свідомістю та почуттями, був убитий наприкінці фільму "Месники: Війна нескінченості", в серіалі "ВандаВіжен" його воскресили. Щоправда, тоді він не пам'ятав а ні хто він сам, а ні свою кохану Ванду. Наприкінці серіалу до нього поступово повернулися спогади.

Відповідно, о новому серіалі він намагатиметься воз'єднатися зі своїми спогадами, що буде ускладнюватися відсутністю емоцій. Паралельно в його голові ізноманітні ШІ-програми набуватимуть людського обличчя.

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До головної ролі Віжена у серіалі повернеться Пол Беттані ("Ігри розуму", "Догвіль", "Код да Вінчі", "Легіон"), який грав цього персонажах й у інших проєктах франшизи "Месники".

Також у серіалі задіяні Джеймс Спейдер ("Волл-стріт", "Секретарка", серіал "Чорний список"), що втілить персоніфікований образ програми "Альтрон", тоді як Джеймс Д'Арсі ("Хмарний атлас", "Хічкок", "Оппенгеймер") зобразить "Джарвіса", а Орла Брейді (серіали "Межа", "Американська історія жаху: 1984") – "П'ятницю".

Водночас Руарід Молліка (серіали "Червона троянда", "Франшиза") зіграє Томаса Шепперда, в чиє тіло була переміщена свідомість Томмі Максімофф – надшвидкого сина Ванди та Віжена після того, як він потонов в серіалі "Це все Агата" (2024).

Прем'єра проєкту запланована на 14 жовтня 2026 року. Він налічуватиме вісім епізодів.

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