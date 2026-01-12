Визначилися переможці премії 'Золотий глобус-2026': повний список

Найбільше нагород отримав фільм "Одна битва за іншою".

У Беверлі-Гіллз відбулася 83-тя церемонія вручення премії "Золотий глобус", яка відзначає найкращі досягнення у кіно та на телебаченні.

Як пише Variety, головним фаворитом вечора серед фільмів стала сатирична стрічка "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона, яка здобула чотири нагороди, зокрема за найкращий фільм у категорії "мюзикл або комедія", режисуру та сценарій.

У драматичній категорії головний приз отримав фільм "Гамнет", присвячений складному сімейному життю Вільяма Шекспіра. Картина також принесла "Золотий глобус" ірланський акторці Джессі Баклі за найкращу жіночу роль у драмі.

Серед телепроєктів абсолютним лідером став мінісеріал "Юнацтво" від Netflix, який виборов чотири нагороди, зокрема як найкращий обмежений серіал. Актор Стівен Грем отримав нагороду за головну чоловічу роль, а 16-річний Оуен Купер увійшов в історію як наймолодший лауреат у своїй акторській категорії. Найкращим драматичним серіалом року визнали "Пітт", тоді як у категорії комедійних серіалів перемогу здобув сатиричний проєкт про Голлівуд "The Studio".

Акторські нагороди в кіно також отримали Тімоті Шаламе (найкращий актор у комедії або мюзиклі, "Марті Супрім") та Роуз Бірн (найкраща акторка у комедії або мюзиклі, "Я не залізна"). У драматичній чоловічій категорії переміг Вагнер Моура за роль у фільмі "Таємний агент", який також був визнаний найкращим міжнародним фільмом.

Крім того, цього року премія вперше відзначила подкасти. Перемогу в новій категорії здобув комедійний проєкт акторки Емі Полер "Good Hang With Amy Poehler".

Повний список переможців:

найкращий фільм - драма - "Гамнет";

найкращий фільм - мюзикл або комедія - "Одна битва за іншою";

найкращий анімаційний фільм - "Кейпоп-мисливиці на демонів";

кінематографічне та касове досягнення - "Грішники";

найкращий фільм іноземною мовою - "Таємний агент";

найкраща акторка - драма - Джессі Баклі ("Гамнет");

найкращий актор - драма - Вагнер Моура ("Таємний агент);

найкраща акторка - мюзикл або комедія - Роуз Бірн ("Я не залізна");

найкращий актор - мюзикл або комедія - Тімоті Шаламе ("Марті Супрім");

найкраща акторка другого плану в кіно - Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою");

найкращий актор другого плану в кіно - Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність");

найкращий режисер - Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою");

найкращий сценарій - Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою");

найкраща оригінальна музика - Людвіґ Йоранссон ("Грішники");

найкраща оригінальна пісня - "Golden" ("Кейпоп-мисливиці на демонів");

найкращий драматичний серіал - "Пітт";

найкращий комедійний серіал або мюзикл - "The Studio";

найкращий мінісеріал або антологія - "Юнацтво";

найкраща акторка в драматичному серіалі - Ріа Сігорн ("Єдина);

найкращий актор у драматичному серіалі - Ноа Вайлі ("Пітт");

найкраща акторка в комедійному серіалі - Джин Смарт ("Хитрощі");

найкращий актор у комедійному серіалі - Сет Роґен ("The Studio");

найкраща акторка в мінісеріалі або антології - Мішель Вільямс ("Dying for Sex");

найкращий актор у мінісеріалі або антології - Стівен Ґрем ("Юнацтво");

найкраща акторка другого плану на ТБ - Ерін Догерті ("Юнацтво");

найкращий актор другого плану на ТБ - Оуен Купер ("Юнацтво");

найкращий стендап-спецвипуск - Рікі Джервейс ("Mortality");

найкращий подкаст - "Good Hang With Amy Poehler".

Нагадаємо, повний список номінантів на "Золотий глобус-2026" можна побачити за посиланням.

