Ще більше Джонні Кейджа: вийшов новий трейлер довгоочікуваного 'Мортал Комбат 2'

Кінокомпанія Warner Bros. показала новий трейлер довгоочікуваного фентезі-екшну "Мортал Комбат 2" (Mortal Kombat 2), знятого за однойменною культовою франшизою відеоігор.

Фільм стане продовженням стрічки "Мортал Комбат" 2021 року, яка своєю чергою стала перезапуском кінофраншизи 1990-х. Однак тепер у центрі сюжету опиниться персонаж актора бойовиків Джонні Кейджа, який прямо з Голлівуду потрапляє на черговий турнір "Смертельної Битви", що має вирішити долю людство. Його роль дісталася зірці серіалу "Хлопаки" Карлу Урбану. Цього персонажа не було в попередньому фільмі.

При цьому до звоїх ролей з попереднього фільму повернулися більшість виконавців: Льюїс Тан (Коул Янг), Джессіка Макнеймі (Соня Блейд), Мехкад Брукс (Джексон "Джекс" Бріггс), Таданобу Асано (Райден), Луді Лін (Лю Кан), Чін Хан (Шан Цзун), Джош Лоусон (Кано), Хіроюкі Санада (Ханзо Хасаші / Скорпіон) та Джо Таслім (Бі-Хань / Саб-Зіро).

Серед нових імен у касті – Таті Ґабріель ("Uncharted", серіали "Ти", "Моторошні пригоди Сабріни"), якій дісталася роль Джейд, Аделін Рудольф ("Геллбой: Горбань", серіали "Моторошні пригоди Сабріни", "Оселя зла"), що зіграла Кітану, Мартін Форд ("Форсаж 9", "Руда Соня"), який втілив образ Шао Кана, та Дезмонд Чіам (серіал "Сокіл та Зимовий солдат"), який зіграв короля Джерода.

Режисером виступив австралієць Саймон Маккуойд, який також зняв фільм "Мортал Комбат" 2021 року (це був його режисерський дебют після років роботи в рекламі).

Фільм має вийти в український прокат 7 травня 2026 року (якщо, звісно, знову нічого не завадить.

Довгий шлях "Мортал Комбат 2" до кінотеатрів

Нагадаємо, перші чутки про те, що фільм "Мортал Комбат" 2021 року отримає продовження, з'явилися ще у листопаді того ж року, а у січні 2022 року вони були офіційно підтверджені.

Фільм почали знімати влітку 2023 року, однак процес зйомок довелося переривати через масштабний страйк акторів в Голлівуді.

Спочатку "Мортал Комбат 2" планували випустити в прокат 16 жовтня 2025, однак менш ніж за два місяці до прем'єри його раптово перенесли аж на 15 травня 2026 року. Нібито через те, що Warner Bros. не хотіла випускати його перед святами. А потім реліз відкотили на тиждень назад.

Тим часом, один із творців серії відеоігор Mortal Kombat Ед Бун ще влітку 2025 року повідомив, що вже подивився сиквел – і залишився задоволений.

