Apple Music і Spotify підбили підсумки 2023 року / колаж УНІАН, скріншоти

Музичні сервіси Apple Music та Spotify підбили підсумки 2023 року. Стало відомо, які пісні були популярними серед українців, котрі використовують ці платформи.

Топ-10 пісень в українському Apple Music у 2023 році

Підсумковий список Apple Music, що складається зі ста композицій, опубліковано на сайті компанії. Перше місце в рейтингу зайняла американська співачка Miley Cyrus з треком Flowers.

Далі у списку слідують:

  • SHUMEI, Zlata Ognevich - Буревіями
  • YakTak, Sobol - Погляд
  • DOROFEEVA - Щоб не було
  • Parfeniuk - Провела екскурсію
  • SadSvit, Структура щастя - Силуети
  • Wellboy - Додому
  • Sam Smith, Kim Petras - Unholy
  • SKOFKA - Чути гімн
  • Parfeniuk - Відриваючись

У Топ-100 пісень увійшли композиції таких музикантів, як Артем Пивоваров, KOLA, ENLEO, Eminem, Harry Styles.

Топ-10 пісень в українському Spotify у 2023 році

У Spotify топ пісень, які стали найпопулярнішими в Україні, очолив трек "Силуети" від виконавців SadSvit і "Структура щастя".

Далі у списку слідують:

  • YakTak, Sobol - Погляд
  • Wellboy - Додому
  • SKOFKA - Чути гімн
  • DOROFEEVA - Щоб не було
  • YakTak, KOLA - Порічка
  • SadSvit - Касета
  • Parfeniuk - Відриваючись
  • VovaZiLvova, Morphom - Шукав тебе, знайшов тебе
  • KOLA - Біля серця

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що українська співачка Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню іспанською мовою - "Tu y Yo". 

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