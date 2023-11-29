Один з рейтингів очолив трек "Силуети" від виконавців SadSvit та "Структура щастя".

Музичні сервіси Apple Music та Spotify підбили підсумки 2023 року. Стало відомо, які пісні були популярними серед українців, котрі використовують ці платформи.

Топ-10 пісень в українському Apple Music у 2023 році

Підсумковий список Apple Music, що складається зі ста композицій, опубліковано на сайті компанії. Перше місце в рейтингу зайняла американська співачка Miley Cyrus з треком Flowers.

Далі у списку слідують:

SHUMEI, Zlata Ognevich - Буревіями

YakTak, Sobol - Погляд

DOROFEEVA - Щоб не було

Parfeniuk - Провела екскурсію

SadSvit, Структура щастя - Силуети

Wellboy - Додому

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

SKOFKA - Чути гімн

Parfeniuk - Відриваючись

У Топ-100 пісень увійшли композиції таких музикантів, як Артем Пивоваров, KOLA, ENLEO, Eminem, Harry Styles.

Топ-10 пісень в українському Spotify у 2023 році

У Spotify топ пісень, які стали найпопулярнішими в Україні, очолив трек "Силуети" від виконавців SadSvit і "Структура щастя".

Далі у списку слідують:

YakTak, Sobol - Погляд

Wellboy - Додому

SKOFKA - Чути гімн

DOROFEEVA - Щоб не було

YakTak, KOLA - Порічка

SadSvit - Касета

Parfeniuk - Відриваючись

VovaZiLvova, Morphom - Шукав тебе, знайшов тебе

KOLA - Біля серця

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що українська співачка Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню іспанською мовою - "Tu y Yo".

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