Музичні сервіси Apple Music та Spotify підбили підсумки 2023 року. Стало відомо, які пісні були популярними серед українців, котрі використовують ці платформи.
Топ-10 пісень в українському Apple Music у 2023 році
Підсумковий список Apple Music, що складається зі ста композицій, опубліковано на сайті компанії. Перше місце в рейтингу зайняла американська співачка Miley Cyrus з треком Flowers.
Далі у списку слідують:
- SHUMEI, Zlata Ognevich - Буревіями
- YakTak, Sobol - Погляд
- DOROFEEVA - Щоб не було
- Parfeniuk - Провела екскурсію
- SadSvit, Структура щастя - Силуети
- Wellboy - Додому
- Sam Smith, Kim Petras - Unholy
- SKOFKA - Чути гімн
- Parfeniuk - Відриваючись
У Топ-100 пісень увійшли композиції таких музикантів, як Артем Пивоваров, KOLA, ENLEO, Eminem, Harry Styles.
Топ-10 пісень в українському Spotify у 2023 році
У Spotify топ пісень, які стали найпопулярнішими в Україні, очолив трек "Силуети" від виконавців SadSvit і "Структура щастя".
Далі у списку слідують:
- YakTak, Sobol - Погляд
- Wellboy - Додому
- SKOFKA - Чути гімн
- DOROFEEVA - Щоб не було
- YakTak, KOLA - Порічка
- SadSvit - Касета
- Parfeniuk - Відриваючись
- VovaZiLvova, Morphom - Шукав тебе, знайшов тебе
- KOLA - Біля серця
Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що українська співачка Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню іспанською мовою - "Tu y Yo".