Вона заспівала про людей, які хочуть бути разом, але в силу обставин не можуть.

Співачка Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню іспанською мовою - "Tu y Yo". У кадрі вона з'явилася в кардинально іншому образі. Такою ви її ще не бачили!

Так, Каменських постала в новому кліпі в двох образах. Один з них звичний для її шанувальників. А ось другий образ викликав ажіотаж, тому що співачка постала з рудим волоссям. За її словами, ці два образи - темне і світле, які борються всередині молодої заміжньої жінки, що стала об'єктом пристрасті іншого хлопця.

У кліпі Каменських грає в шахи, тим самим намагаючись визначити, яку з двох сторін їй вибрати - залишитися з чоловіком або піддатися пристрасті з коханцем.

"Кохання - це найпотужніше почуття. Саме з кохання створюється все найкраще в світі. Але іноді відбувається так, що від великої сили і непереборності почуттів, ми втрачаємо контроль. Але найбільш заборонене кохання - завжди найсильніше, чуттєве, яскраве! Ця пісня про закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Кожен раз, коли вони бачать одне одного, всередині починає горіти божевільний вогонь пристрасті. Але є багато непереборних обставин, які не дають цій парі бути разом", – коментує прем'єру Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських несподівано випустила новий кліп про кохання.

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