Нову дату проведення церемонії обіцяють оголосити найближчим часом.

Академія звукозапису в США і телеканал CBS вирішили відкласти 64-ту щорічну церемонію вручення нагород Grammy Awards.

Про це йдеться в офіційному заява каналу та Академії.

"Після ретельного розгляду та аналізу за участю офіційних осіб міста і штату, експертів в галузі охорони здоров'я та безпеки, спільноти артистів і наших численних партнерів академія звукозапису і CBS відклали 64-ту щорічну церемонію вручення нагород Grammy Awards", - повідомляють організатори.

Читайте такожФільм "Дюна" висунули на "Оскар" у 14 номінаціяхУ заяві йдеться, що таке рішення було прийнято у зв'язку з поширенням в країні штаму коронавірусу "Омікрон".

"Здоров'я і безпека членів нашої музичної спільноти, живої публіки і сотень людей, які невпинно працюють над створенням нашого шоу, залишаються головним пріоритетом. Враховуючи невизначеність, пов'язану зі штамом Омікрон, проведення церемонії 31 січня пов'язане із занадто великою кількістю ризиків", - зазначають організатори.

Нову дату проведення церемонії обіцяють оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, раніше вручення почесних премій "Оскар" також відклали через поширення "Омікрону" в США. Минулого року церемонія Governors Awards також була скасована через локдаун, який ввели через поширення коронавірусу в країні.

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