Українські військові обороняють свою країну вже більше 100 днів, а артисти пишуть про це пісні.

За останні три місяці вийшло чимало композицій, в яких розповідається про війну в Україні, і про те, як Росія напала на мирні міста і цинічно називає це "спецоперацією". УНІАН зібрав п'ять нових треків, які не залишать Вас байдужими.

Макс Корж - "Свій дім"

Білоруський співак і автор пісень за допомогою своєї композиції розповів про війну, яку розв'язала РФ.

"Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Идёт война, а в ней закон

Стреляют — стреляй, все врут, но знай

Тот прав, кто защищает свой дом

Весна рыдает, Украина пылает

Мир не менялся, мир таков

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом", - співає Корж.

Леся Нікітюк і Степан Гіга- "Цей сон, цей сон"

Телеведуча заспівала про мрію кожного українця - на Красній площі в Москві - полігон, а в ОРДЛО співають гімн України.

"Нова пісня - це спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи. Ця історія для підняття морального духу українців", - розповіла Нікітюк, коментуючи свою нову композицію.

Макс Барських- "Чекай мене"

Ця лірична композиція націлена на те, щоб показати слухачам - все неодмінно буде добре, а всі, хто зараз не поруч з коханими через війну, неодмінно знову будуть разом.

"Коли я їздив по Україні, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Чекай мене" народилася як обіцянка про повернення і кохання. Вся Україна чекає повернення кожного з нас. Тому що ми можемо зробити її кращою", - прокоментував Барських.

Макс Барських - "Буде весна"

Ще одна популярна пісня Барських, який пішов захищати свою країну на фронт. Для багатьох досі 24 лютого, а весна і літо так і не настали. Своєю ліричною композицією артист говорить слухачам - весна неодмінно настане, як і мир в Україні.

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їВаѕһ їх Blyad'

В основу цього реміксу лягла фраза Олександра Поворознюка, а приспів - один з головних хітів TikTok.

Нагадаємо, названо 10 пісень, що стали символами війни України з Росією.

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