Білоруський співак і автор пісень за допомогою своєї композиції розповів про війну, яку розв'язала РФ.

Артист з Білорусі Макс Корж випустив пісню про війну в Україні з символічною назвою "Свій дім". Прем'єра відбулася 4 червня.

"Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Идёт война, а в ней закон

Стреляют — стреляй, все врут, но знай

Тот прав, кто защищает свой дом

Весна рыдает, Украина пылает

Мир не менялся, мир таков

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом", - йдеться в пісні.

Фанати вже встигли оцінити композицію.

"Не трек, а крик душі. Вмієш ти передати почуття музикою. Спасибі величезне за підтримку Макс", "Макс, ти найкращий, випустити такий трек в цей час - подвиг, цей трек дав мені зрозуміти, що я мислю адекватно. І не бійся хвилі хейту, правда за нами, за справжніми фанатами, які завжди з тобою", "Макс, я точно знаю, що після цього треку на тебе обрушиться величезна хвиля хейту, але ти повинен пам'ятати, що справжні фанати підуть з тобою до кінця. Тримайся, братик", - пишуть шанувальники під відео на YouTube-каналі музиканта.

Нагадаємо, Loboda випустила молитву українською мовою.

Також УНІАН писав, що Леся Нікітюк випустила новий хіт про війну з Росією.

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