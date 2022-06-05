Алан Бадоєв зазначив, що це цинічний обман публіки, яка витратиться і купить квитки.

У Росії з'явилися афіші, на яких сказано, що український співак Макс Барських нібито дасть концерт 26 серпня в Санкт-Петербурзі. Артист і його продюсер Алан Бадоєв опублікували в Instagram фото цих афіш і прокоментували ситуацію.

"Пропагандисти біснуються від убогості і безсилля, як зазвичай виконуючи роботу на 2 з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але чітко ви самі тягнете себе на дно!",- написав Макс Барських, який вступив до лав ЗСУ для захисту своєї країни після нападу Росії.

Алан Бадоєв порадив росіянам слухати Газманова, а не тішити себе ілюзіями про те, що до них будуть їздити Барських та інші зірки.

"А це вже не просто фейк... Це чиїсь вкладення в фейк, хтось на це витратився. А головне - хтось постраждає, купивши квиток. Адже ніякого концерту бути не може і, звичайно, не буде. Так цинічно обманювати своїх же людей. Заспокойтеся, цей артист не про вас. Слухайте Газманова, наприклад", - резюмував Бадоєв.

Нагадаємо, Макс Барських вперше прокоментував рішення вступити до ЗСУ.

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