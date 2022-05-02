Сьогодні, 2 травня, відбулася прем'єра кліпу.

Британський співак Ед Ширан і український рок-гурт "Антитіла" записали спільну пісню-мікс з нового треку Ширана 2step і треку "Антитіл" - "Сирени обірвали наш сон".

У кліпі український гурт згадує про війну в Україні і про те, як пережили перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Соліст групи Тарас Тополя розповідав про те, що частину синхронів знімали в Харкові, там, де він зараз служить в ЗСУ разом з іншими учасниками бенду. За його словами, свою частину роботи вони виконували в полі, між позиціями наших рот.

"Пропозиція від команди Еда записати спільну пісню - це ще один прояв підтримки від народу Великобританії і безпрецедентний вчинок, який гарантовано створить потужний імпульс. В українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step я вирішив розповісти свою історію того, як для моєї родини почалася війна. І це не тільки моя історія, це історія мільйонів українців, сім'ї яких розлучили, а іноді і назавжди, жахливі бомбардування і війна", - розповідає про співпрацю Тарас Тополя.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер в новому кліпі заспівала про розлуку з коханим і розплакалася.

Вас також можуть зацікавити новини: