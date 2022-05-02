Анна Трінчер презентувала щемливу відеороботу.

Тендітна зовні, але сильна і відважна всередині - саме така зараз кожна українка в очікуванні свого коханого-героя з війни. Муд-відео "Не залишай" - це крик душі непохитної української героїні, яка щодня молиться за свого захисника. Від відчайдушного рядка з пісні: "Не залишай мене одну..." щемить серце - за нестерпні страждання всіх, хто зустрівся віч-на-віч з війною.

"Мільйони українок зараз чекають своїх чоловіків з фронту, щодня перебувають у тривозі, стресі і не розуміють, чи настане новий день для їхніх коханих. Очікування перетворилося в момент вічної ходьби в неосяжний пункт призначення. Сьогоднішні події здаються сюжетом якогось драматичного фільму, але, на жаль, це реальність, героями якої стали українці", - коментує Анна Трінчер.

Своєю піснею артистка прагне підтримати кожну жінку, яку кровопролитна війна розлучила з коханим. Зараз Анна відвідує зі своїми виступами притулки з дітьми та жінками на Західній Україні, які були змушені покинути свої рідні домівки. У артистки вже була можливість заспівати для біженок у Тернополі, Івано-Франківську та Львові, де її зустрічали тепло, з обіймами і сльозами на очах.

"Українки неймовірні. Найсильніші, відважні жінки з великим серцем. Відвідуючи кожен притулок, я відчувала нестерпний біль, але разом з цим і неймовірну силу не тільки жінок, але і зовсім маленьких дітей... ми багато обіймалися, співали, плакали і сміялися, забуваючи про тугу хоча б на годинку. Так не повинно бути. Я хочу, щоб після глибоких страждань ми всі по-новому вдихнули життя, і кожен герой повернувся до своєї жінки-героїні", - розповідає Трінчер.

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