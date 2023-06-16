Для кліпу солістка групи приміряла незвичайний для себе образ.

Український гурт Go_A представив містичний кліп на свою нову пісню про русалок. Солістка колективу Катерина Павленко вирішила написати трек Rusalochki після фольклорної експедиції.

"Русалка - істота з української міфології. Кілька років тому солістка групи Go_a Катя взяла участь у фольклорній експедиції, де познайомилася з групою бабусь, переселених зі своїх будинків в Чорнобильській області через аварію на електростанції. Ці бабусі показали Каті чарівний ритуал проводів Русалок в ліс. Цей досвід дуже надихнув Катю, і одного разу вона написала "Русалочки". Ця пісня про те, як знайти себе в світі, де людина назавжди втратила свій будинок. Історія про спробу залишити минуле позаду і спробі жити в новій реальності", - зазначено в описі до кліпу.

Для відео Павленко приміряла незвичайний для себе образ. Співачка вбралася в прозору сукню і вразила фанів жіночністю. Також в кліпі можна помітити співаючий ансамбль.

"Бабусі на відео - берегині українського фольклору з ансамблю "Берегиня", які у 2022 році перебували під російською окупацією на півночі України. Попри величезну небезпеку і довгий шлях, ці бабусі були раді приїхати і взяти участь у відеозйомці. Ці жінки, свідки двох страшних воєн, є символом стійкості українського народу, який залишається на своїй землі і зберігає свої традиції, попри усі обставини. Історія "Русалочки" завжди актуальна і присвячена кожній людині нашої планети, яка шукає своє місце в світі", - додали музиканти.

Go_A Rusalochki - кліп

Реакція мережі

Фанати прийшли в захват від нового кліпу. Вони пишуть, що давно чекали від групи нових хітів. Також глядачів приємно здивувала містична історія про русалок. Користувачі відзначили:

"Як завжди - шедевр!"

"Я чекала на цю пісню два роки! Просто мурахи тілом"

"Як це неймовірно!"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Океан Ельзи" презентував нову версію пісні "Я їду додому" і кліп до неї.

Вас також можуть зацікавити новини: