Слухачі прийшли в захват від нової версії треку.

Українська співачка Юлія Рознен, яка здобула популярність завдяки хітам "Живи" і "Лелеки", переклала українською мовою ще одну пісню Тіни Кароль.

Легендарний хіт артистки про болісне кохання "Ты отпусти" тепер називається "Ти відпусти". Ліричне виконання Юлії, її тонкий голос і чуттєвість зробили свою справу - пісні пророкують велике майбутнє, якщо Кароль дозволить Рознен випустити повну версію.

"Де скажи мені... Відповідь знайти... Чому так гірко плачеш ти щоночі... Світлом уночі... Зіркою вгорі... Хотіла бути, але він не хоче... Ти відпусти серце своє. Чуєш, прости, він не вартий тебе. Ти збережи гордість свою. Чуєш, прости, і відпусти... " - співає Рознен.

Реакція користувачів мережі

"Це точно має бути в топах"

"Тіна не може, інші зроблять. Клас, клас, клас"

"Пісня за душу бере"

"Чарівна, а голос який глибокий"

"Вау, як круто"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль віддала право виконувати свої пісні молодим артистам. Так, Олег Шумей переклав українською її хіт "Выше облаков", а OKS - "Ноченька". Крім того, солістка українського гурту SESTRA Інеса Грицаєнко переклала українською мовою пісню Тіни Кароль "Жизнь продолжается". Однак поки повної версії немає. Для цього потрібен дозвіл артистки.

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