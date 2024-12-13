Українські чарти поповнилися новою чуттєвою композицією "Дотикам" у виконанні популярної співачки KOLA та гурту Bulvar LU. Пісня розповідає про двох закоханих, чиї шляхи розійшлися, але серця залишилися пов'язані спогадами про спільні миті та дотики.
"Дотикам" - це історія про кохання, яке не згасає з часом, про ніжність та тепло, які залишаються у серці назавжди. KOLA та Bulvar LU запрошують слухачів поринути у світ незабутніх почуттів та згадати моменти, які залишили слід у їхніх душах.
"Як часто ми малюємо майбутнє в уяві, але все, що від нього залишається — лише спогади про дотики? Разом із Bulvar LU ми запрошуємо вас поринути у світ цих незабутих почуттів і згадати моменти, що залишили слід у серці назавжди", — прокоментувала прем'єру співачка.
Музиканти Bulvar LU також поділилися своїми враженнями від співпраці з KOLA:
"Наші пісні здебільшого про емоції, а KOLA серед українських співачок — одна з найкращих, хто може щиро передавати почуття, що близькі багатьом. І ми раді, що змогли разом з нею розповісти, можливо, й сумну, але дуже гарну історію, яка викликатиме теплі спогади у слухачів".
Режисером кліпу на пісню "Дотикам" стала талановита Леся Подолянко. Її робота чудово передає атмосферу пісні та підкреслює її емоційну глибину.
Нагадаємо, учасник команди KOLA освідчився коханій.