У пісні йдеться про кохання.

Українські чарти поповнилися новою чуттєвою композицією "Дотикам" у виконанні популярної співачки KOLA та гурту Bulvar LU. Пісня розповідає про двох закоханих, чиї шляхи розійшлися, але серця залишилися пов'язані спогадами про спільні миті та дотики.

"Дотикам" - це історія про кохання, яке не згасає з часом, про ніжність та тепло, які залишаються у серці назавжди. KOLA та Bulvar LU запрошують слухачів поринути у світ незабутніх почуттів та згадати моменти, які залишили слід у їхніх душах.

"Як часто ми малюємо майбутнє в уяві, але все, що від нього залишається — лише спогади про дотики? Разом із Bulvar LU ми запрошуємо вас поринути у світ цих незабутих почуттів і згадати моменти, що залишили слід у серці назавжди", — прокоментувала прем'єру співачка.

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Музиканти Bulvar LU також поділилися своїми враженнями від співпраці з KOLA:

"Наші пісні здебільшого про емоції, а KOLA серед українських співачок — одна з найкращих, хто може щиро передавати почуття, що близькі багатьом. І ми раді, що змогли разом з нею розповісти, можливо, й сумну, але дуже гарну історію, яка викликатиме теплі спогади у слухачів".

Режисером кліпу на пісню "Дотикам" стала талановита Леся Подолянко. Її робота чудово передає атмосферу пісні та підкреслює її емоційну глибину.

Нагадаємо, учасник команди KOLA освідчився коханій.

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