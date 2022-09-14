Музиканти з гурту відреагували на кавер маленьких талановитих українців.

Трирічний Лео Буша з Ірпеня, який заспівав біля будинку "Ой, у лузі червона калина" і став зіркою соцмереж, знову порадував поціновувачів свого таланту кавером відомої пісні. Цього разу малюк разом із своїм старшим братом Елвіном заспівав композицію гурту "Антитіла" - "Все красиво".

Відео співів дітей опублікував їх тато в Instagram.

Лео, сидячи на задньому сидінні авто, хвацько співає приспів відомої пісні.

Відео дня

"І красиво, все у нас красиво.

Подивись направо, подивись наліво –

Чарівні дівчата і парубки хоробрі.

Все буде добре, все в нас буде добре".

Потім до нього приєднується старший брат Елвін.

"Хлопці нагадують, що у всіх нас обов’язково все буде добре", - йдеться у підписі до відео.

На переспів своєї композиції відреагували учасники гурту "Антитіла". У коментарях під дописом музиканти поставили емодзі у вигляді вогню.

Нагадаємо, маленький Лео прославився після того, як випадкове відео з його виконанням пісні "Ой, у лузі червона калина" показали по телебаченню, а в мережі воно почало набирати мільйони переглядів.

Батьки хлопчика застали сина на подвір'ї з палицею в руці, співаючи ремікс на гімн Січових Стрільців блогера-музиканта Девіда Скотта, який взяв за основу виконання лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка.

До талановитого українця навіть завітали правоохоронні органи, які привезли з собою пакети зі смаколиками.

Відомо, що родина хлопчика мешкала в Ірпені, але через агресію РФ була вимушена переїхати до одного із сіл на Хмельниччині.

Вас також можуть зацікавити новини: