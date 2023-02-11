Скандальні музиканти спробували натякнути, що хочуть миру.

Скандальна група Limp Bizkit випустила кліп на свою пісню, записану ще в 2021 році. Відео вийшло максимально провокаційним, адже в ньому показані діпфейки на президентів США, України та РФ.

Соліст приміряв на себе обличчя кривавого диктатора Путіна. Музиканти співали про те, що всім потрібно бути "в одній команді". Limp Bizkit натякали на те, що хочуть миру, проте вийшло вкрай невдало.

Мережа розлючена, користувачі закидають групу негативними коментарями. Мало кому сподобалося, що соліст, на якого через монтаж "прикріпили" обличчя Путіна, співає про те, що хоче все змінити.

На тлі кривавих обстрілів мирних міст України, на тлі звірств росіян і постійних заяв Путіна про те, що він не планує зупинятися і хоче захопити нашу країну, спроби групи Limp Bizkit заспівати про "мир у всьому світі" скидаються на справжні знущання.

Примітно, що в коментарях під відео на YouTube немає негативних слів від користувачів з РФ. Вони в захваті від кліпу і насміхаються з того, що Путіна "зробили" солістом, а президентів США і України залишили позаду нього.

Limp Bizkit-позиція скандальної групи

Музиканти групи не приховують, що люблять Росію. У 2015 році лідер Limp Bizkit Фред Дарст пообіцяв приїхати на гастролі в окупований Донецьк. Також він заявляв, що був би щасливий, якби мав російський паспорт і "симпатичний будиночок" в Криму.

Після таких заяв СБУ заборонила в'їзд в Україну лідеру Limp Bizkit. Також відомо, що Дарст розлучився зі своєю дружиною-українкою. Візажистка з Криму причину розлучення не називала.

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