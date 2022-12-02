Співачка Світлана Лобода, яка після 24 лютого спочатку мовчала про війну, а через тиждень опублікувала фото свого українського паспорта і висловилася на підтримку батьківщини, продовжує транслювати свою неоднозначну позицію.
Так, нещодавно вона представила першу за довгий час пісню українською мовою. Але вже 2 грудня представила пісню російською. І це в той час, коли артисти масово українізують свою творчість, відмовляючись від російської мови. Композиція отримала назву "Города".
Кліп, опублікований на YouTube-каналі знаменитості, починається зі звуку повітряної тривоги, який за останні 9 місяців практично не замовкає у всіх регіонах. Також у відеороботі показані історії людей, яких розлучила війна.
"Я думаю, всі ми сьогодні відчуваємо таку глибоку самотність і бажання закрити очі, і прокинувшись, опинитися там, де немає болю, немає горя, немає ненависті, є тільки радість, сміх і любов. Нас розкидало по світу, нас несе дика хвиля непередбачуваності життя. Нам страшно. Але навіть на самому темному небі встає сонце, і навіть в самотньому серці, є місце для любові. А відстань в любові - умовність", - прокоментувала Лобода.
Реакція соцмереж
- "Свєта, знання української закінчилися на третій пісні?"
- "А для кого ти російськомовний трек випустила?"
- "Могла б постаратися українською мовою"
- "Всіма мовами світу ви звучите чудово"
- "І російською, і українською - це вогонь"
- "Ви пишете пісні російською, щоб що?"
- "Не можу повірити, що пісня мовою ворога. Це все та ж культурна окупація українця. Це все та ж неповноцінність. Я бажаю виконавиці і людям, які її слухають, прокинутися і усвідомити"
Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що Лобода готова виступати для росіян в Дубаї.