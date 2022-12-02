Тільки нещодавно співачка представила пісню українською. Вже сьогодні у неї відбувся реліз композиції російською мовою.

Співачка Світлана Лобода, яка після 24 лютого спочатку мовчала про війну, а через тиждень опублікувала фото свого українського паспорта і висловилася на підтримку батьківщини, продовжує транслювати свою неоднозначну позицію.

Так, нещодавно вона представила першу за довгий час пісню українською мовою. Але вже 2 грудня представила пісню російською. І це в той час, коли артисти масово українізують свою творчість, відмовляючись від російської мови. Композиція отримала назву "Города".

Кліп, опублікований на YouTube-каналі знаменитості, починається зі звуку повітряної тривоги, який за останні 9 місяців практично не замовкає у всіх регіонах. Також у відеороботі показані історії людей, яких розлучила війна.

Відео дня

"Я думаю, всі ми сьогодні відчуваємо таку глибоку самотність і бажання закрити очі, і прокинувшись, опинитися там, де немає болю, немає горя, немає ненависті, є тільки радість, сміх і любов. Нас розкидало по світу, нас несе дика хвиля непередбачуваності життя. Нам страшно. Але навіть на самому темному небі встає сонце, і навіть в самотньому серці, є місце для любові. А відстань в любові - умовність", - прокоментувала Лобода.

Реакція соцмереж

"Свєта, знання української закінчилися на третій пісні?"

"А для кого ти російськомовний трек випустила?"

"Могла б постаратися українською мовою"

"Всіма мовами світу ви звучите чудово"

"І російською, і українською - це вогонь"

"Ви пишете пісні російською, щоб що?"

"Не можу повірити, що пісня мовою ворога. Це все та ж культурна окупація українця. Це все та ж неповноцінність. Я бажаю виконавиці і людям, які її слухають, прокинутися і усвідомити"

Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що Лобода готова виступати для росіян в Дубаї.

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