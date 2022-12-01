Менеджер надіслала райдер зірки замовнику з Росії.

Популярна співачка Світлана Лобода, яка довго не могла визначитися зі своєю позицією щодо війни в Україні, все ж вирішила підтримати рідну країну. Вона чітко висловилася на підтримку України і навіть повідомила, що фінансово допоможе зруйнованому окупантами Ірпеню.

Нещодавно вона випустила україномовну пісню "Два незнайомці". Однак, як кажуть, гроші не пахнуть. У мережі почала поширюватися інформація, що співачка може виступити в Дубаї для росіян.

Telegram-канал SHOT опублікував скріншоти листування замовника і менеджера Лободи, в яких йдеться про те, що зірка готова дати концерт росіянам, в тому числі виконати свій хіт "Суперзвезда", за 100 тисяч євро плюс 10% податків.

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Замовник уточнив, чи не бентежить Лободу, що виступати вона буде для російської аудиторії, озираючись на те, що саме Росія напала на Україну. На що менеджер Світлани відповіла: "Можемо опустити (цей момент, - УНІАН). Але остаточну відповідь Світлана дасть після того, як отримає інформацію про клієнта".

Також менеджер співачки відправила замовнику райдер. Відзначається, що Лободі повинні надати зброю для шоу, фрукти, овочі, гарячі страви та інше.

Світлана Лобода: позиція щодо війни в Україні

У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона мовчала про війну. Через це її внесли до "чорного списку" артистів, які мовчки підтримують злочинний режим Кремля.

Зірці не сподобалося бути в цьому списку, тому вона швидко змінила риторику. Лобода заявила, що підтримує Україну. Зараз вона виступає на благодійних концертах.

Також МЗС Литви хотів заборонити Лободі в'їзд в країну через неоднозначну позицію щодо війни в Україні, але пізніше з'ясувалося, що для цього поки немає ніяких підстав.

Нагадаємо, раніше Лобода висловилася про політику Путіна і майбутнє Росії.

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