Гурт презентував пісню на підтримку України.

Італійський рок-гурт Måneskin презентував повну версію пісні Gasoline, яку вони вже раніше виконували. Ця пісня написана на підтримку України, яка зараз змушена боротися з російською агресією.

У пісні є звернення до диктатора Володимира Путіна:

"Як ти спиш вночі? Як ти закриваєш очі? Живеш з усіма цими життями на твоїх руках? Стоїш самотньо, використовуєш пальне, щоб вбивати. Ми не будемо стояти на місці! Ми будемо танцювати на бензині".

Як відреагувала мережа

"Українські фанати цього ніколи не забудуть. Дякую"

"Шедевр! Велике спасибі за підтримку України, ми це дуже цінуємо. Як українець, я можу чесно сказати, що ця пісня відображає те, що я відчуваю в своєму серці. Блискуча робота"

"Я чекав виходу цієї пісні з квітня 2022 року, я знав, що вона стане моєю улюбленою"

"Це особлива пісня для українців. Ви справжні артисти. Моє захоплення вами ще більше зросло завдяки цій значущій пісні та вашій співчутливій поведінці"

"Я плачу. Ця пісня неймовірна. Дякую за підтримку! Це дуже важливо для українських фанатів"

Нагадаємо, Артем Пивоваров переспівав свій хіт разом з псом Патроном.

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