Італійський рок-гурт Måneskin презентував повну версію пісні Gasoline, яку вони вже раніше виконували. Ця пісня написана на підтримку України, яка зараз змушена боротися з російською агресією.
У пісні є звернення до диктатора Володимира Путіна:
"Як ти спиш вночі? Як ти закриваєш очі? Живеш з усіма цими життями на твоїх руках? Стоїш самотньо, використовуєш пальне, щоб вбивати. Ми не будемо стояти на місці! Ми будемо танцювати на бензині".
Як відреагувала мережа
- "Українські фанати цього ніколи не забудуть. Дякую"
- "Шедевр! Велике спасибі за підтримку України, ми це дуже цінуємо. Як українець, я можу чесно сказати, що ця пісня відображає те, що я відчуваю в своєму серці. Блискуча робота"
- "Я чекав виходу цієї пісні з квітня 2022 року, я знав, що вона стане моєю улюбленою"
- "Це особлива пісня для українців. Ви справжні артисти. Моє захоплення вами ще більше зросло завдяки цій значущій пісні та вашій співчутливій поведінці"
- "Я плачу. Ця пісня неймовірна. Дякую за підтримку! Це дуже важливо для українських фанатів"
Нагадаємо, Артем Пивоваров переспівав свій хіт разом з псом Патроном.