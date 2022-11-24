Слухачі вже встигли оцінити нову пісню.

Український музикант, який виступає під псевдонімом Довгий Пес, випустив нову пісню "Комендантська". Вона про артистів, які раптово полюбили Україну та українську мову після повномасштабного вторгнення.

Артист не називає конкретних імен, проте по кадрам з кліпу можна зрозуміти, про кого йде мова. "Під роздачу" потрапив гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022. Ймовірно, Довгий Пес має на увазі те, що група в основному виступає в Європі після 24 лютого.

Також в кліпі можна побачити і Олексія Завгороднього, який воює на інформаційному фронті і виступає на благодійних концертах.

"Твій кумир перевзувся? Це мило... З лютого він полюбив Україну! Коли будеш дякувать - стань на коліна. Малорос пригадав солов'їну?"- співає музикант.

Реакція мережі на пісню "Комендантська"

"Наскільки ж я пишаюся тим, що у нас існує такий трушний реп. Текст як завжди дуже точний. Моя повага"

"Оу! Як завжди дуже сильна штука вийшла! Дякую за позицію і чудове звучання"

"Гостро, небанально, про те, що є зараз! Чекаю нових робіт"

"З перших секунд зрозуміла, що трек сподобається, а потім почула текст... Дуже крута робота! Як скоро вийде ваш фіт з Позитивом, з цим "козаком" українського репу?"

Нагадаємо, Анна Трінчер розірвала серця новою піснею "Зай". У цій пісні зірка передає емоції кожної українки, яка виїхала за кордон.

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