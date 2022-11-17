Слухачі прийшли в захват від нової пісні.

Українська співачка Анна Трінчер випустила нову пісню, яка отримала назву "Зай". У цій пісні зірка передає емоції кожної українки, яка виїхала за кордон.

У тексті є такі слова: "Зай, я хочу повернутися з-за кордону і знову проїжджати міст Патона. І незважаючи на біль та втому, я їду додому. Зай, я хочу прогулятися містом. Не чути сирен, ракети свисту. До тебе повернутися з-за кордону".

Пісня "Зай" відгукнеться кожній дівчині, яка була змушена покинути свою кохану людину і виїхати, щоб врятувати дітей від усіх жахів війни.

Реакція мережі на пісню "Зай"

"Боже, ця пісня - розрив сердечка. Я не можу її спокійно слухати"

"Дуже гарна пісня. Все в душі стискається, сльози на очах з'являються. Дуже душевно. Дякую за таку класну пісню"

"Найкраще, що я чула в в своєму житті"

"Пісня хороша, але я залишаюся на своїй землі, попри біль і втому я хочу бути вдома"

"Завдяки твоїм пісням, я ніби повертаюся в своє рідне містечко, згадуючи наше мирне життя і моменти. Сказати "чекаю" - це нічого не сказати"

Нагадаємо, раніше MamaRika зворушила українців новою ліричною піснею "Лелека".

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