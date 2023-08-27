Співачка може отримати престижну премію.

Нову пісню співачки Тіни Кароль, яку для неї написала світова композитор Дайан Уоррен, номінували на престижну музичну премію "Греммі".

Як розповіла знаменитість у програмі "Сніданок з 1+1", пісню під назвою One Nation Under Love висунули одразу в декількох номінаціях.

"Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також представлений в "Греммі". Буде видно, чи дадуть нам короткий шорт-лист або довгий. Я не знаю. Це вже таке: "Ви повинні це зробити!" - сказала Кароль.

За її словами, ідея створити пісню One Nation Under Love з'явилася ще на початку повномасштабного російського вторгнення, проте вона довго не могла знайти людину, яка допомогла б їй втілити задумку в реальність.

Однак після зустрічі з Дайан Уоррен Тіна одразу ж зрозуміла, що це саме та людина, яку вона шукала.

"Вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну. Вона сказала, що у неї є пісня для мене і що дуже рада, що саме я виконаю її", - додала Тіна.

Відзначимо, Дайан Уоррен співпрацювала з такими артистами як Вітні Х'юстон, Тіна Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Гага, гурт Aerosmith.

Нагадаємо, Тіна Кароль довела до сліз новою піснею "Одне серцебиття", яку для неї написала Дайан Уоррен.

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