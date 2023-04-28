Композиція "Island" підкорила слухачів з усього світу практично одразу після виходу.

Місяць тому співачка Майлі Сайрус випустила новий альбом "Endless Summer Vacation", до якого увійшла композиція "Island". Зараз вона стала безумовним трендом як в Україні, так і в усьому світі.

Вона не тільки очолила чарти, а ще й завірусилася в TikTok. У пісні артистка розмірковує про те, що з нею сталося. Також артистка співає про те, що мріє про кохання.

"Так, у мене є скарби, закопані під піском,

але я все ще бажаю кохання, якого у мене немає", - такий переклад у рядків з композиції.

Станом на кінець квітня в Україні пісня Майлі Сайрус "Island" є першою за кількістю прослуховувань Apple Music. У TikTok відео з виконанням композиції, записане Сайрус на віллі, набрало понад 5 мільйонів переглядів.

Композиція увійшла в топ найбільш використовуваних фонових звуків тижня в соціальній мережі TikTok.

Miley Cyrus - Island: кліп

Нагадаємо, мережу розриває дует Злати Огнєвіч і SHUMEI.

Вас також можуть зацікавити новини: