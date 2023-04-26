Тиждень тому музиканти представили чуттєву композицію, яка звела їх на перші рядки чартів.

Тиждень тому Злата Огнєвіч і SHUMEI представили ліричну композицію "Буревіями". З дня релізу кліп на YouTube зібрав майже 700 тисяч переглядів (станом на 26 квітня).

Варто відзначити, що композиція "Буревіями" посіла перше місце в хіт-параді "Набирають популярність" в Україні на YouTube Music. Це перший трек для обох артистів, який дозволив стати їм лідерами на відеоплатформі.

В Apple Music пісня стрімко вирвалася на другу сходинку.

Відео дня

"Ця пісня є частиною мене. Її історія дуже близька і життєва. Слухайте "Буревіями", коментуйте та підтримайте нашу музику лайком!" - звернулася Огнєвіч до своїх шанувальників.

Реакція соцмереж

"Даний дует - це найкраще поєднання чоловічого і жіночого голосів, які я чула в останні роки на українській естраді. Дуже несподіваний і дуже крутий дует. Прямо мед на вуха"

"Мені здається, що Злата Огнєвіч знайшла своє! Свій стиль, манеру виконання, тому що все разом звучить неймовірно! Хочеться ще дивитися і слухати"

"Рідко пишу коментарі під треками, але це просто рай для вух. Яка ж краса! Просто неможливо наслухатися. Спасибі вам за цей шедевр"

SHUMEI і Злата Огнєвіч - Буревіями: кліп

Нагадаємо, TVORCHI випустили ремікс на конкурсну пісню для Євробачення.

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