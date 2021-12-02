До альбому увійшли 22 треки.

Російський хіп-хоп виконавець Оксімірон випустив альбом під назвою "Краса і потворність".

Повний плейлист Оксімірон опублікував у своєму Twitter.

Платівка з'явилася на музичних стрімінгових сервісах у середу, 1 грудня.

У "Красі і потворності" 22 треки. Це перший за шість років повноцінний альбом виконавця.

Обкладинку для альбому намалював Борис Гребенщиков, а в записі деяких пісень брали участь Дельфін ("Відчуваю"), Masha Hima ("Ми всі помремо"), ATL та Ігла ("Бруд").

Нагадаємо, 1 листопада 2021 року Оксімірон презентував новий трек під назвою "Хто вбив Марка?". Через шість років мовчання, така новина стала несподіванкою для фанатів музиканта. Незадовго до цього вийшла інша композиція - "Казка про втрачений час".

Десятихвилинний трек "Хто вбив Марка?"- розповідь про конфлікт виконавця з іншим хіп-хоп "динозавром" - Ромою Жиганом. Оксімірон відкриває завісу таємниці і посвячує громадськість в деталі резонансної події минулих років.

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