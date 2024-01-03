Пара ніжно обіймалася і цілувалася.

Гурт KAZKA випустив mood-відео на пісню "Солодкі". У відеороботі з'явився бойфренд солістки Саші Зарицької, з яким вона вже встигла заручитися.

Крім коханого Зарицької у відео знялися команда групи і улюблений скрипаль Барака Обами і володар двох Emmy Awards Дем'єн Ескобар, який виконав струнну партію в пісні.

"Поруч з найближчим - життя яскравіше, сенси глибші, а почуття сильніші. Перевірено особисто на мені! Тому в новенькому відео на пісню "Солодкі" ми вирішили показати людей, які часто залишаються за кадром, але все ж рухають наш Всесвіт вперед - частка великої команди KAZKA, мої любі, наші рідні", - коментує прем'єру Зарицька.

Співачка також висловила бажання, щоб після перегляду відео люди пішли і обійняли тих, кого люблять, тих, з ким їм хочеться ділити солодкі моменти в житті.

"Адже ми всі заслуговуємо любові. Навіть під час війни. Навіть серед темних веж. Люблю", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше було названо найкращу пісню 2023 року.

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