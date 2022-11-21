Найбільше нагород забрала Тейлор Свіфт.

У ніч на 21 листопада в Лос-Анджелесі відбулося вручення престижної музичної премії American Music Awards 2022. Тріумфатором стала Тейлор Свіфт, забравши шість головних нагород.

Також нагороди отримали Нікі Мінаж, Гаррі Стайлс, Бейонсе, Machine Gun Kelly, BTS, Maneskin, Coldplay і багато інших.

Відомо, що всі знаменитості спочатку пройшлися червоною доріжкою, позувавши папараці. Потім вони пройшли до глядацької зали, де очікували на вердикт.

Список переможців American Music Awards 2022

Артист року - Тейлор Свіфт

Найкращий новий виконавець - Дав Камерон

Найкраща реп, хіп-хоп виконавиця - Нікі Мінаж

Найкращий реп, хіп-хоп виконавець - Кендрік Ламар

Найкраща виконавиця в стилі кантрі - Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець в стилі кантрі - Морган Уоллен

Найкращий поп, рок виконавець - Гаррі Стайлс

Найкраща поп, рок виконавиця - Тейлор Свіфт

Найкращий афробіт виконавець - Wizkid

Найкраща виконавиця в стилі соул, R&B - Бейонсе

Найкращий виконавець в стилі соул, R&B - Кріс Браун

Найкращий альтернативний виконавець - Machine Gun Kelly

Найкраща латиноамериканська виконавиця - Анітта

Найкращий латиноамериканський виконавець - Bad Bunny

Найкращий сучасний надихаючий виконавець - For King & Country

Найкращий виконавець танцювальної музики - Murshmello

Найкращий дует, група в стилі кантрі - Dan + Shay

Найкращий дует, поп-гурт, рок - BTS

Найкращий до-поп артист - BTS

Найкращий альбом в стилі реп, хіп-хоп - Кендрік Ламар (Mr. Morale)

Найкращий рок-альбом - Ghost (Impera)

Найкращий альбом в стилі соул, R&B - Бейонсе (Renaissance)

Найкращий кантрі-альбом - Тейлор Свіфт (Red)

Найкращий поп, рок-альбом - Тейлор Свіфт (Red)

Найкращий латиноамериканський альбом - Un Verano Sin Ti (Bad bunny)

Найкраща рок-пісня - Beggin (Maneskin)

Найкраща реп, хіп-хоп пісня - Wait for you (Drake, Future, Tems)

Найкраща поп-пісня - As it was (Гаррі Стайлс)

Найкраща латинська пісня - Dos Oruguitas (Себастьян Ятра)

Найкраща кантрі-пісня - Wasted on you (Морган Уоллен)

Найкраща соул-пісня, R&B - Break my soul (Бейонсе)

Найкращий саундтрек - Elvis

Тур року - Coldplay

Icon Award - Лайонел Річі

Найкраще музичне відео - All too well (Тейлор Свіфт)

Колаборація року - Дуа Ліпа і Елтон Джон (Cold Heart)

Нагадаємо, раніше Тейлор Свіфт стала тріумфатором MTV EMA 2022. Співачка отримала найбільше нагород.

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