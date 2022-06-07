Зірка заспівала про трагічні події в країні.

Українська співачка Світлана Тарабарова представила кліп на пісню "Ти моя Азовсталь". Співавтор - музичний виконавець Макс Пташник. Відеоробота була опублікована на YouTube-каналі.

Творці розповіли, що текст народився у Львові в 1017 км від палаючого Маріуполя, де Макс вперше наспівав її під гітару на диктофон і відправив Світлані, яка в той час готувалася виконати гімн перед матчем збірної України в Хорватії, ще в 1000 км від Львова.

"Азовсталь - це все ми. Це всі будинки і будівлі, що пройшли війну, але витримали удар, навіть незважаючи на те, що їх зачепило і з'явилися шрами. Меседжі на стінах такої локації - це голос стін (історія і пам'ять людей), що попри все вистояли і всі пам'ятають, головне - є надія, але вони живуть з нею", - поділився режисер кліпу Антон Пожидаєв.

Нагадаємо, Павло Зібров довів до сліз новою піснею про війну, а в кліпі показав зруйновані міста.

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