Професор Ніна Карнаух поділилася своїми враженнями від кліпу Stefania.

Американська професор родом з України Ніна Карнаух знайшла пророцтво для нашої країни в кліпі гурту Kalush Orchestra - "Stefania".

Так, Карнаух звернула увагу на кілька моментів у кліпі. Перше - дитина з коктейлем Молотова в руці. За словами професора, це провісник швидкої перемоги України.

Другий момент - це танк у вогні. На думку Карнаух, танк символізує Росію, а вогонь - наближення її "смерті".

Також вона звернула увагу на жіночі ролі в кліпі "Stefania". Професор зазначила, що в ньому можна простежити три жіночі долі на війні.

"Перша жінка передає свою дитину батькам і йде далі воювати на фронт. Друга - привела дитину до його матері. І третя жінка передає свою дочку священнику, що швидше за все означає, що її дочка померла. Пізніше ця мати і її дочка знову зустрілися в церкві, що, ймовірно, означає, що мати теж померла..." - поділилася Карнаух.

Нагадаємо, раніше Kalush Orchestra розповіли про нові пісні і плани.

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