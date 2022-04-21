У перерві між таймами на глядачів чекав музичний виступ від Руслани, Юлії Саніної (The Hardkiss), Катерини Павленко (Go_A) та DOROFEEVA.

20 квітня відбувся вже третій благодійний футбольний матч київського "Динамо" під лозунгомMatch for peace #StopWarInUkraine проти румунського клубу "CFR 1907 Cluj".

Матч завершився внічию з рахунком 0:0.

Подія розпочалася з гімну України у бездоганному виконанні Юлії Саніної, фронтвумен гурту The Hardkiss. Гімн Румунії виконала відома тамтешня співачка Vladuta Lupau.

У перерві між таймами на глядачів чекав музичний виступ від Руслани, Юлії Саніної (The Hardkiss), Катерини Павленко (Go_A) та DOROFEEVA. Так, артистки виконали 10-хвилинний mash-up з власних культових пісень та композицій, які стали символом українського протистояння.

Крім цього, на полі відбувся вже традиційний художній перфоманс за участі вимушених переселенців, яких тимчасово прихистила Румунія – а це близько 200 жінок, дітей та бабусь з України. Вони заповнили собою сцену у формі контурів України, а кожен став на тому місці, де географічно розташована їхня домівка.

Під час матчу всі футболісти — і київського "Динамо", і румунського "CFR 1907 Cluj" — були одягнені у футболки з логотипом проєкту Match for peace #StopWarInUkraine, а на трибунах майоріли величезні банери з закликом зупинити війну.

Руслана – легендарна українська співачка, продюсерка, авторка пісень, громадський голос Майдану та Амбасадор Чистої Енергії в світі виконала знакову для всієї України композицію Wild Dances, яка свого часу сколихнула весь світ.

Юлія Саніна — фронтвумен гурту The Hardkiss, сонграйтер, блогерка та справжня рок-діва, виконала композицію "Коханці", один з найпопулярніших хітів гурту, адаптувавши текст до реалій сьогодення.

Катерина Павленко — солістка електро-фольк гурту Go_A, що представляли Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", звернулася до глядачів та футбольних фанатів з уже легендарним треком "Шум", що входить в топ найпопулярніших світових чартів.

​​DOROFEEVA — українська співачка, тренерка "Голосу країни", блогерка та авторка пісень, разом з іншими артистами виконала легендарну стрілецьку пісню "Ой у лузі червона калина", яка є символом українського спротиву та героїзму у війні з РФ.

Організацією виступів займалася команда 1+1 media, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів. Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо Київ".

Коментували матч для українських глядачів спортивні журналісти Ігор Циганик таРоман Бебех.

Організатори розповідають, що збір коштів на вирішення найбільш гострих гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну РФ в Україні, триває і зробити донат можна, перейшовши на спеціальний сайт події, де міститься розклад наступних благодійних матчів "Динамо" та вся детальна інформація щодо запланованих заходів. Кошти безпосередньо потрапляють на рахунки Міністерства соціальної політики України і підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Наступний матч у межах благодійної ініціативи відбудеться 26 квітня у Дортмунді з ФК Боруссія.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб "Динамо" та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України.

Основні меседжі проєкту — #StandWithUkraine, #StopWarInUkraine, #UnitedWithUkraine.