2 квітня на благодійному концерті "Доброго вечора! Ми з України" в Польщі зберуться відомі співаки та коміки, щоб допомогти дітям України.

У суботу, 2 квітня, о 21:00 за київським часом відбудеться благодійний концерт "Доброго вечора! Ми з України", на якому виступлять відомі співаки та коміки. Зібрані кошти будуть переказані у фонд Маші Єфросініної "Фонд Маша" для дітей України, які постраждали від війни.

Серед зіркових учасників співаки Монатік, Сергій Бабкін, Alina Pash, Джеррі Гейл і коміки Євген Сморигін, Олена Кравець, Дмитро Танкович, Вікторія Булітко, Наталя Гаріпова, Максим Коновал, Сав’ян, Юрій Карагодін.

Благодійний концерт "Доброго вечора! Ми з України" транслюватиметься на телеканалах ТЕТ, М1, ТРК "Київ", а також на діджитал-майданчиках: YouTube-каналах 1+1 та М1, платформах 1+1 video та Київстар ТБ.

Сцена концерту об’єднає українців та тих, кому Україна стала другим домом, коміків та музикантів, які ніколи не виступали в такому складі: але настав час об’єднуватись і діяти!

Крім того, виступи українських артистів і коміків відбудуться пізніше у країнах Балтії (22.04 Вільнюс, 23.04 Рига, 24.04 Таллінн), Німеччині, Чехії, Австрії та інших країнах Європи.

Ідейні організатори: Наталя Гаріпова, Олена Кравець, Юрій Карагодін.

Партнери: Концертна агенція "Наші люди".

Більше про захід, який відбудеться в Польщі, та артистів: https://vpiska.pl/myzukrainy.

Щоб допомогти вже зараз, надсилайте кошти безпосередньо у фонд Маші Єфросініної "Фонд Маша" за реквізитами:

EUR

Назва підприємства / Company Name: ФОНД МАША ГО

IBAN: UA273052990000026003006814836

Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса підприємства / Company address: UA 01033 м. Київ вул. Саксаганського б. 27б кв. 43

USD

Назва підприємства / Company Name: ФОНД МАША ГО

IBAN: UA313052990000026002036802057

Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса підприємства / Company address: UA 01033 м. Київ вул. Саксаганського б. 27б кв. 43

UA

Отримувач платежу: ГО ФОНД МАША

Код отримувача: 44150335

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA193052990000026002036802273