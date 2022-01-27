Андрій Данилко виконав патріотичний хіт у серйозному тоні.

Український шоумен та співак Андрій Данилко (псевдонім "Вєрка Сердючка") заспівав популярну завдяки TikTok-флешмобу пісню "Батько наш Бандера".

Співак перервав свій виступ на "Дизель-шоу" зверненням до дівчинки, яка принесла зіркам квіти на сцену, обійняв її, а потім у серйозному тоні заспівав стрічку з "Батько наш Бандера".

Данилку допомогли бек-вокалісти, а глядачі підтримали оплесками.

Організатори святкового шоу пояснили, що з Данилком було узгоджено спершу дві пісні, проте він заспівав й третю.

"Батько наш Бандера" стала хітом у TikTok восени 2021 року – після того, як компанія підлітків зі Львова переспівала пісню, а їхнє відео потрапило в ефір російських пропагандистів.

Тоді підконтрольні Кремлю ЗМІ заявляли, що школярі таким чином "забулили" вчительку, водночас самі ж герої зйомок це спростували, додавши, що саме педагог їх і надихнула.

Згодом користувачі почали масово записувати короткі ролики у TikTok з піснею про Степана Бандеру, до акції долучилися навіть політики, завдяки чому "Батько наш Бандера" з’явилась у рейтингу найбільш популярних запитів у YouTube. Нею в мережі цікавилися й росіяни.

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