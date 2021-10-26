На Львівщині священники, студенти та співаки з чоловічої капели долучилися до патріотичного флешмобу з піснею про Бандеру. Тренд з Tik-Tok, який вже підтримали сотні українців, виходить на новий рівень.
Про це повідомляє "24 канал".
Військові священники-капелани ПЦУ приєдналися до флешмобу на честь Дня капелана, який святкується 25 жовтня. Вони заспівали пісню біля пам'ятника Бандері у Дрогобичі.
Відео зі студентами Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, які взяли участь у флешмобі, вже набрало тисячі переглядів, повідомила прес-служба навчального закладу у Facebook. На ньому учні заспівали пісню "Батько наш Бандера", їх виконання трендової композиції приємно вразило українців.
Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" також долучилася до флешмобу та заспівала про Бандеру в ефірі програми "Вечір з Миколою Княжицьким". Відео з їх виступом вже зібрало понад 2 тисячі реакцій на сторінці хору у Facebook.
"Батько наш Бандера" - що відомо про пісню
"Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!", - у пісні повстанців йдеться про українця, який боровся з "москалями" та загинув під час героїчної битви. Головний герой лежав під дубом "без лівої ноги і правої ноги", коли до нього підійшла його мати. Згодом жінка поховала сина: "на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям Слава!".
Раніше УНІАН вже повідомляв, що хіт "Батько наш - Бандера" виконали депутати Ради.
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