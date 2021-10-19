РосЗМІ стверджували, що дівчата нібито цькували вчительку-"ватницю".

Львівські школярки, які заспівали на камеру "Батько наш Бандера" і стали зірками українського TikTok, розвінчали фейк російської пропаганди, що нібито зацькували піснею вчительку.

Про це вони розповіли в ефірі місцевого телебачення, пише РадіоТрек.

Дівчата почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась.

Школярки записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.

Читайте також"Слуга" Дмитрук "згорів" через присвоєння одеському музею імені Ройтбурда (відео)"А вже ввечері ми побачили, що про нас говорить Сергій Стерненко у своєму відео, мовляв за нас згадує вже й російське телебачення. Це для нас був великий шок, ми цього не очікували, що відео так розлетиться", – зізналися львів’янки.

Дівчата спростували слова російських пропагандистів, що піснею, мовляв, зацькували вчительку.

"Вона підтримувала нашу українську ідею, наш український флешмоб. На уроках історії розповідала про національну позицію щодо Незалежності і Самостійної ідеї України. Якраз на цьому уроці ми дізналися про діяльність Романа Шухевича, Степана Бандери, ОУН та УПА", – додали учениці.

Що відомо про флешмоб

Напередодні Дня захисника і захисниці України низка проросійських та російських пропагандистських ресурсів опублікували відео з участю українських школярів, котрі співали на камери телефонів "Батько наш Бандера".

Під одним з роликів пропагандисти стверджували, що учні київської школи таким чином "цькували" вчительку, яка видалась їм "ватницею".

Невдовзі стало відомо, що у TikTok з’явились вже сотні подібних відео від українських дітлахів під хештегом "Батько наш Бандера", що розлютило кремлівських пропагандистів у Москві.

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Автор: Яна Ставська