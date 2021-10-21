Депутати заспівали пісню прямо в залі парламентських засідань.

Депутати фракції "Європейська солідарність" виконали пісню "Батько наш Бандера", яка підірвала український TikTok.

Відео опублікував депутат від фракції Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Той момент, коли вірусний флешмоб зі стін школи прийшов до Верховної Ради", - підписав він.

До виконання пісні приєдналися депутати Олексій Гончаренко, Микола Княжицький, Володимир Ар'єв, Володимир В'ятрович та інші.

Як повідомляв УНІАН, український сегмент соцмереж заполонили ролики, на яких люди різного віку масово співають або під фонограму слова "Батько наш - Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати". Діти співають цю пісню у класах, роздягальнях та туалетах та публікують ролики у Twitter, TikTok та Instagram.

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Автор: Денис Прядко