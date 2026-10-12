Коли в український прокат вийде 'Екзорцист' зі Скарлетт Йоганссон: вийшов повний трейлер (відео)

В український прокат фільм вийде 11 березня 2027 року.

Вийшов повний український трейлер детективного фільму жахів "Екзорцист: Мученики" (The Exorcist: Martyrs) зі Скарлетт Йоганссон ("Труднощі перекладу", "Престиж", "Вікі Крістіна Барселона", "Кролик Джоджо", "Світ Юрського періоду: Відродження", "Бетмен 2", франшиза "Месники").

Одночасно стало відомо трохи більше подробить про сюжет стрічки.

Згідно з офіційним синопсисом, тринадцять років тому детективка Джулі Міллер зупинила сатанинського серійного вбивцю Отця Санді. Однак вона знову змушена повернутися до справи, яку вважала минулим, бо на стінах церков моторошні послання залишає уже новий убивця.

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Разом із колишнім ув'язненим капеланом отцем Вільямом, який почув останню сповідь Отця Санді, та молодою детективкою Джиною Рестрепо вона розслідує серію ритуальних убивств, пов'язаних із найвідомішими серійними вбивцями в історії. Невдовзі Джулі розуміє, що за всім цим стоїть сила, значно страшніша за все, з чим вона стикалася раніше. Тим паче, коли під загрозою опиняється її власний син.

Окрім Йоганссон у фільмі зіграли Джейкобі Джуп ("Гамнет", "Вікторіанська психопатка"), Даян Лейн ("Чаплін", "Суддя Дредд", "Людина зі сталі"), Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Доктор Стрендж", "Веном: Останній танець", "Життя Чака", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", "Backrooms: Залаштунки"), Лоренс Фішберн ("Людина-мураха та Оса", "Аматор", франшизи "Матриця", "Джон Уік"), Саша Калле ("Флеш", "Зрив", серіал "Шугар"), Джон Легвізамо ("Супербрати Маріо", "Меню", "Одіссея", франшиза "Джн Уік"), Рахул Колі ("Привиди маєтку Блай", "Опівнічна меса", "Опівнічний клуб", "Падіння дому Ашерів"), Геміш Лінклатер ("Шепотун", серіали "Фарго", "Легіон", "Опівнічна меса", "Покоління V"), Карла Гуджино ("Діти шпигунів", "Місто гріхів", "Хранителі", "Заборонений прийом", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Падіння дому Ашерів"), Кейт Сіґел ("Окулус", "Тиша", "Гра Джеральда", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів", "Керрі"), Саманта Слоян ("Життя Чака", серіали "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів", "Керрі") та інші.

Зняв фільм визнаний майтер жанру горор Майк Фленаґан ("Окулус", "Тиша", "Гра Джеральда", "Доктор Сон", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Привиди маєтку Блай", "Опівнічна меса", "Опівнічний клуб", "Падіння дому Ашерів", "Керрі").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 11 березня 2027 року.

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