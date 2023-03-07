Вони заспівали про неминучу перемогу України.

Українські артисти Оля Полякова, Анна Трінчер і Позитив до річниці повномасштабної війни презентували пісню "Шлях до перемоги", а зараз з'явився драйвовий кліп.

Кліп на пісню складається з двох паралельних частин: потужного лайву від тріо артистів і анімаційних сцен із героями патріотичних коміксів, які стали частиною благодійної кампанії, створеної в співпраці з мережею мультимаркетів "Аврора" та фандрейзинговою платформою UNITED24.

"Головна особливість локації - басейн із водою глибиною в декілька сантиметрів, що створює враження, ніби артисти ходять по воді. Це підсилило передачу їхнього емоційного стану та настрій, закладений у пісні", - каже режисер BONDAR.

Як відреагували користувачі мережі

"Просто без слів"

"Плачу, це дуже потужно"

"Боже, це хіт"

"Аж до мурах. Крута пісня"

"Пісня в самісіньке серце"

"Чудово вийшло"

Нагадаємо, раніше Полякова представила рок-версію свого хіта "Шльопки".

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