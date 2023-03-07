Українські артисти Оля Полякова, Анна Трінчер і Позитив до річниці повномасштабної війни презентували пісню "Шлях до перемоги", а зараз з'явився драйвовий кліп.
Кліп на пісню складається з двох паралельних частин: потужного лайву від тріо артистів і анімаційних сцен із героями патріотичних коміксів, які стали частиною благодійної кампанії, створеної в співпраці з мережею мультимаркетів "Аврора" та фандрейзинговою платформою UNITED24.
"Головна особливість локації - басейн із водою глибиною в декілька сантиметрів, що створює враження, ніби артисти ходять по воді. Це підсилило передачу їхнього емоційного стану та настрій, закладений у пісні", - каже режисер BONDAR.
Як відреагували користувачі мережі
- "Просто без слів"
- "Плачу, це дуже потужно"
- "Боже, це хіт"
- "Аж до мурах. Крута пісня"
- "Пісня в самісіньке серце"
- "Чудово вийшло"
Нагадаємо, раніше Полякова представила рок-версію свого хіта "Шльопки".