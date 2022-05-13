Букмекери визначили головних суперників України.

У суботу, 14 травня, відбудеться фінал конкурсу пісні Євробачення 2022. У ньому візьмуть участь представники 25 країн, серед яких і Україна.

За день до грандіозного фіналу букмекери оновили прогнози. Так, перше місце все так само зберігається за українською групою Kalush Orchestra, до якої зараз прикута вся увага європейців. Їм пророкують перемогу з ймовірністю аж 59%. Зазначимо, такий високий відсоток помічається вперше в історії конкурсу.

На другому місці з великим відривом представник Великобританії Сем Райдер - 11%, а закриває трійку лідерів Швеція - 9%. Відзначимо, ще 12 травня, перед другим півфіналом, на третьому місці була Італія. Тепер вона аж на четвертому з ймовірністю перемоги тільки 6%.

Серед аутсайдерів фіналу виявилися Румунія, Німеччина, Бельгія, Азербайджан, Нідерланди, Вірменія, Португалія і всі інші країни, на яких букмекери поставили всього 1%.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra виступатиме у фіналі Євробачення під 12 номером.

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