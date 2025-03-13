Обробіть ділянку від слимаків уже зараз, і шкідник більше не повернеться в сад.

В Україні поширилися іспанські слимаки, які вважаються інвазивним видом. Ці шкідники з'їдають величезну кількість врожаю, а їхній слиз змушує рослини гнити. Якщо ви виявили ненажерливих "гостей" на ділянці, то потрібно негайно починати боротьбу. Адже розмножуються вони дуже швидко.

Агрономи вигадують різні пастки та ефективні препарати від слимаків. Обробіть ділянку вже зараз - і шкідники відразу розбіжаться. Ми назвали найкращі засоби від слимаків, які збережуть ваші рослини цілими.

Як позбутися слимаків у саду - найкращі засоби

Обробку ділянки від слимаків проводять у похмурі та сирі дні, бажано ввечері. Це улюблені умови шкідників, коли їх накопичується найбільше.

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В агромагазинах можна купити хімічні засоби від слимаків. До них належать інсектициди Гроза, Слимацид, Слимак Офф і багато інших. Перед використанням обов'язково читайте інструкцію і надягайте рукавички. У більшості випадків препарат потрібно розсипати на землі, щоб молюски загинули при контакті.

Якщо не хочете використовувати хімію, зробіть народний засіб від слимаків. Є кілька речовин, які молюски не люблять:

нашатирний спирт - 1 л на 3 л води;

розчинна кава - 10 чайних ложок на 1 л;

мідний купорос від слимаків - 30 г на 10 л;

калійна сіль - 1 кг на 10 л;

полин - 1 кг на 10 л;

сіль - 100 г на 10 л;

гірчичний порошок - 150 г на 10 л.

Досить ефективні проти слимаків також механічні методи захисту. Навколо рослин можна розкласти мідні обідки, тютюновий пил, сіль, червоний перець, кавову гущу, соду, крупний пісок. Молюски не зможуть проповзти через такий бар'єр.

Як позбутися слимаків на ділянці за допомогою пасток

Молюски обожнюють вологу, тому в дощові дні можуть розповзатися по ділянці сотнями. У такий період досить ефективним засобом боротьби є пастки, які залишають на ніч. Шкідників заманюють у ємність і швидко знищують.

Найпростіший спосіб, як позбутися слимаків, це приманити їх на солодкий аромат. Наповніть миску або пляшку з вирізами з боків пивом, соком або квасом, що перебродили. Для кращого ефекту додайте трохи меду. Закопайте ємність у землю так, щоб черв'яки могли легко заповзти. Залиште приманку на ніч і потім зберіть усіх, хто прийшов на трапезу.

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