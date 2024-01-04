Конкурс пройде в травні цього року.

Організатори Євробачення-2024 повідомили приголомшливу новину - вперше в історії конкурсу участь візьмуть Кариби. Про це повідомляється на сторінці пісенного конкурсу в Instagram.

"Новий рік! Нові новини! Ми раді підтвердити, що країни Карибського басейну приїдуть на пісенний конкурс Євробачення-2024. Слідкуйте за оновленнями, ми не можемо дочекатися, щоб розповісти вам більше", - сказано в повідомленні організаторів наймасштабнішого музичного конкурсу.

Відомо, що на Євробаченні-2024 виступлять 37 країн-учасників, а також 5 країн-засновників конкурсу - Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція. Також відразу у фіналі виступить Швеція, як країна-переможець Євробачення-2023.

Відео дня

До слова, Україна також візьме участь у конкурсі. 3 лютого 2024 року відбудеться фінал Нацвідбору, під час якого ми і дізнаємося, хто представлятиме Україну на конкурсі.

Зазначимо, Євробачення-2024 пройде в шведському місті Мальме. Півфінали відбудуться 7 і 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня.

Нагадаємо, учасницю Нацвідбору на Євробачення-2024 запідозрили в плагіаті на відому пісню.

Вас також можуть зацікавити новини: