Сьогодні ми дізнаємося, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2023.

Сьогодні о 17:00 стартує фінал національного відбору на Євробачення-2023. 10 учасників будуть "запалювати" сцену і боротися за своє місце на наймасштабнішому пісенному конкурсі, який відбудеться вже в травні в Ліверпулі.

Цього року за перемогу на Нацвідборі боротимуться співак Moisei, гурт OY Sound System, співак DEMCHUK, співачки Jerry Heil, FIINKA і KRUTЬ, гурт Tember Blanche, співачка Angelina та гурти 2Tone і TVORCHI.

Ведучими цього року будуть Тимур Мірошниченко, Злата Огнєвіч та Катерина Павленко.

Відео дня

16:20 Не пропустіть! Вже за 20 хвилин стартує фінал Нацвідбору

Пряма трансляція Нацвідбору на Євробачення-2023

Трансляція фіналу розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Конкурс можна буде подивитися онлайн на декількох платформах:

Також онлайн можна буде подивитися Нацвідбір на Євробачення через додаток "Дія" за допомогою розділу Дія TV.

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