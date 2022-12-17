Сьогодні о 17:00 стартує фінал національного відбору на Євробачення-2023. 10 учасників будуть "запалювати" сцену і боротися за своє місце на наймасштабнішому пісенному конкурсі, який відбудеться вже в травні в Ліверпулі.
Цього року за перемогу на Нацвідборі боротимуться співак Moisei, гурт OY Sound System, співак DEMCHUK, співачки Jerry Heil, FIINKA і KRUTЬ, гурт Tember Blanche, співачка Angelina та гурти 2Tone і TVORCHI.
Ведучими цього року будуть Тимур Мірошниченко, Злата Огнєвіч та Катерина Павленко.
16:20 Не пропустіть! Вже за 20 хвилин стартує фінал Нацвідбору
Пряма трансляція Нацвідбору на Євробачення-2023
Трансляція фіналу розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Конкурс можна буде подивитися онлайн на декількох платформах:
- телеканал UA: Культура
- сайти Суспільне Культура і Суспільне Євробачення, а також Facebook Суспільне Мовлення
- Facebook-сторінка Євробачення
- YouTube-канал Євробачення Україна
Також онлайн можна буде подивитися Нацвідбір на Євробачення через додаток "Дія" за допомогою розділу Дія TV.