Незмінним ведучим проекту буде Григорій Решетнік.

Стала відома дата прем’єри романтичного українського реаліті "Холостяк-12". Старт нового сезону шоу - вже у п’ятницю, 30 вересня.

Про це повідомила прес-служба телеканалу СТБ, в ефірі якого йтиме "Холостяк" щоп'ятниці о 19:00.

"Для українських жінок "холостяк" влаштує приємні сюрпризи - даруватиме подарунки вже на першій зустрічі і підготує три нових кольори троянд. Та що вони означатимуть?" - інтригують глядачів творці реаліті.

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Що відомо про нового "холостяка"

Алекс Топольський побудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. Йому довелося змінити кілька міст і видів діяльності. Зараз "холостяк" живе в Маямі та займається нерухомістю.

"Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - розповідає Алекс.

Як повідомляв УНІАН, зйомки шоу "Холостяк" вже завершилися. Ведучий - Григорій Решетнік.

У мережі розгорілися палкі дискусії з приводу зовнішності Алекса Топольського: одним вона подобається, інші ж її критикують. УНІАН зібрав найгарячіші фото нового "холостяка".

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