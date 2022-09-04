Алекс Топольський - новий "холостяк" / фото instagram.com/holostyachkastb

Стала відома дата прем’єри романтичного українського реаліті "Холостяк-12". Старт нового сезону шоу - вже у п’ятницю, 30 вересня.

Про це повідомила прес-служба телеканалу СТБ, в ефірі якого йтиме "Холостяк" щоп'ятниці о 19:00.

"Для українських жінок "холостяк" влаштує приємні сюрпризи - даруватиме подарунки вже на першій зустрічі і підготує три нових кольори троянд. Та що вони означатимуть?" - інтригують глядачів творці реаліті.

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Що відомо про нового "холостяка"

Алекс Топольський побудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. Йому довелося змінити кілька міст і видів діяльності. Зараз "холостяк" живе в Маямі та займається нерухомістю.

"Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - розповідає Алекс.

Як повідомляв УНІАН, зйомки шоу "Холостяк" вже завершилися. Ведучий - Григорій Решетнік.

У мережі розгорілися палкі дискусії з приводу зовнішності Алекса Топольського: одним вона подобається, інші ж її критикують. УНІАН зібрав найгарячіші фото нового "холостяка".

Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021
Фото Холостяк 10 листопада 2021

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