Наразі невідома точна дата виходу нового сезону українського романтичного шоу "Холостяк".

30 вересня всі шанувальники шоу "Холостяк" з нетерпінням чекали на прем'єру 12 сезону, та її вкотре було перенесено. Наразі точної дати виходу немає, відомо лише, що це має статися у жовтні.

"Хотів трішечки пояснити ситуацію: ми не скасували "Холостяк"! Ми змістили прем'єру на жовтень у зв'язку з тими подіями, які відбуваються зараз у країні. Ми поважаємо, цінуємо нашого глядача, вас, дорогі наші, і захоплюємося нашими військовими", - заявив ведучий проекту Григорій Решетнік на своїй сторінці в Instagram.

Він наголосив, що прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк" обов'язково відбудеться у жовтні 2022 року.

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Реакція мережі на те, що прем'єру "Холостяка" перенесли

Також Решетнік звернувся до фанатів й запитав, чи чекають вони на новий сезон проекту, чи варто все ж його перенести на весну.

Тут шанувальники реаліті розділилися на два табори:

"Дуже чекаємо, треба відволікатись";

"Дуже-дуже чекаю! Кожного дня! Це можливість хоч на годину поринути у прекрасне життя";

"Не на часі. Бо ллється багато української крові. Хоча, може, в Києві і ні";

"Не на часі! На весну! Дуже сумно за нашу країну🥲";

"Чесно, ні(( Важко зараз дивитись таке, після звільнення областей мого рідного Харкова, після терактів в Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі... Під постійним страхом застосування ядерної зброї... Зараз не час для романтичних історій".

У коментарях "з'явився" й сам головний герой 12-го сезону проекту "Холостяк" Алекс Топольський. "Гріша, ти краще нам зразу скажи, з ким холостяк залишився? Мучите нас всіх тут..)" - написав він.

Чому вдруге перенесли прем'єру шоу "Холостяк-12": пояснення творців проекту

Після перенесеної з весни прем'єри "Холостяка" вона мала відбутися у п'ятницю, 30 вересня. Та того ж дня прес-служба каналу СТБ, на якому виходить шоу, заявила, що перший випуск реаліті переноситься "з виробничих причин".

"Ваше улюблене романтичне реаліті обов'язково відбудеться цієї осені. Про нову дату старту буде оголошено пізніше. Все буде Україна", - йдеться у повідомленні телеканалу в Instagram.

Чому вперше перенесли українське шоу "Холостяк"?

12-й сезон романтичного реаліті мав стартувати ще навесні 2022 року. Та через повномасштабне вторгнення Росії до України прем'єру було спочатку перенесено на невизначений термін.

Хто став головним героєм шоу "Холостяк" у 2022 році?

Алекс Топольський побудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. Йому довелося змінити кілька міст і видів діяльності. Зараз "холостяк" живе в Маямі та займається нерухомістю.

"Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - розповідав Алекс.

Який вигляд має новий "холостяк" Алекс Топольський?

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