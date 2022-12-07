Він сподівається, що спільнота не дозволить, аби Росія брала участь у конкурсі.

Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2023 Вася Демчук розповів, як він ставиться щодо можливої участі Росії у голосуванні на конкурсі, який відбудеться в Ліверпулі.

Нещодавно організатори конкурсу заявили, що тепер весь світ матиме змогу проголосувати за свого фаворита, однак чи долучиться до голосування країна-агресор - поки невідомо. Навіть попри те, що росіянам заборонили виступати на Євробаченні ще цього року, після того, як диктатор Володимир Путін влаштував повномасштабне вторгнення на територію України.

"Думаю, що місця Росії немає ні на Євробаченні, ні десь ще. Сподіваюсь, спільнота це розуміє і не допустить її участь. А якщо і допустить - що ж, це чергова можливість показати низькосортність Росіі як нації", - сказав Демчук в інтерв'ю УНІАН.

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Він додав, що у разі перемоги на Нацвідборі, обов'язково говоритиме про війну на самому Євробаченні та закликатиме світ допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.

"Сцена - це те місце, де мене слухають і чують, де я через пісню можу говорити. Сцена Євробачення - це можливість говорити про важливе на велику аудиторію. Тому я хочу бути почутим як артист і як українець. Щоб світ побачив наші внутрішній біль, відчуття, які з’явились внаслідок ракетних ударів. Всі бачать нас зараз крізь призму війни, але ніхто не замислюється, які почуття нас розривають від того, що відбувається. Наскільки психологічно непросто, переживаючи всі жахи війни, залишитись ще й в повному блекауті, наодинці зі своїми думками та спогадами і при цьому мати силу жити далі", - додав співак.

Хто такий DEMCHUK

Вася Демчук брав участь у шоу "Голос. Діти", "Голос країни" та "Співають всі". Був вокалістом українського гурту Cloudless. Також відомий тим, що записує та викладає пісні в TikTok. Саме в соцмережі фрагмент його пісні "Sorry" почула Настя Каменських і запропонувала йому заспівати разом. Так з'явився їхній дует, який у листопаді 2021 року виконав пісню "Sorry 2".

1 грудня 2022 року стало відомо, що співак представить свою пісню "Alive" на Нацвідборі на Євробачення-2023.

Нагадаємо, раніше фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи бачить серед інших фіналістів конкурентів, чому друга поспіль перемога на Євробаченні для України наразі надважлива, та чи може війна вплинути на результати.

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