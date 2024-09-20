Може дати відповідь один зі ста: Тімур Мірошниченко розповів про прем’єру масштабного проєкта 'КЛУБ 1%'

Цієї неділі, 22 вересня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем’єра масштабного проєкта "Клуб 1%" із ведучим Тімуром Мірошниченком. Проєкт знято за британським форматом "THE 1% CLUB", який за невеликий час став світовим феноменом. "Клуб 1%" має на меті розкрити надможливості людського мозку. Це - нетривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки розвитком когнітивних функцій, таких як пам’ять, увага, кмітливість, швидкість та здатність нестандартно поглянути на світ навколо. Великий високотехнологічний павільйон, 1200 учасників з різних куточків України і найцікавіші питання на визначення рівня кмітливості - це те, що очікує телеглядачів каналу "1+1 Україна" цієї неділі.

"Учасники можуть виграти до 100 тисяч гривень на реалізацію мрії. Кожну гру починає 100 учасників, у кожного - тисяча гривень на рахунку. Якщо учасник неправильно відповідає або не встигає відповісти – ці гроші падають у загальний банк, який може виграти той, хто дістанеться якнайдалі у цій грі. Ми починаємо із запитання, на яке може відповісти 95% українців – найпростіше. Запитання на 1% - це загадка, яку може розгадати один зі ста", - розповів ведучий Тімур Мірошниченко у студії "Сніданку з 1+1".

Цікаво, що учасниками проєкту стали 1200 українців - представники різноманітних професій, з різною освітою, віком та мешканці різних регіонів держави.

"Свою кмітливість і швидкість реакції перевіряли дуже цікаві учасники. Наприклад, завзята, відкрита до всього нового пані Марія - вона пенсіонерка і зірка ТікТок. Мені запам’ятався вчитель математики у загальноосвітній школі у Києві родом із міста Попасна. Він як у фільмах промальовував у повітрі варіанти рішень задачок, пов’язаних із математикою. Були і спортсмени, і відомі ведучі", - розповідає Мірошниченко.

Переглядаючи проєкт на MEGOGO, можна буде доєднатись до інтерактивної версії гри. Перевіряй свою кмітливість одночасно з учасниками у студії та отримай можливість виграти цінні подарунки: передплату на MEGOGO або авторський курс від Медіашколи 1+1.

Де дивитись прем’єру Клубу 1%:

- Телевізійний ефір 1+1 Україна (на території України)

- Пряма трансляція телеканалу 1+1 Україна на Київстар ТБ (на території України)

- Пряма трансляція телеканалу 1+1 Україна на Megogo із можливістю відповідати на питання у інтерактивному форматі (на території України)

- Після прямого ефіру випуски Клубу 1% можна переглянути на сайті https://1plus1.ua/klub-1 або на Youtube https://www.youtube.com/@TheOnePercentClubUA (на території України)

Читайте більше https://1plus1.ua/klub-1/novyny

Як налаштувати прийом "1+1 Україна" у мережі Т2: https://1plus1.ua/novyny/instruktsiia-z-nalashtuvannia-pryiomu-telekanalu-11-ukraina-u-merezhi-t2

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