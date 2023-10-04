Співак здивував публіку своєю появою.

Співак і композитор Макс Барських з'явився в студії "Голосу країни-13", щоб підтримати свою колегу Надю Дорофєєву, з якою в кінці серпня випустив спільну пісню "Ритми".

Саме він став радником тренера шоу і саме він буде допомагати Наді вибирати учасників для наступного етапу.

"Я дуже сильно чекала на Макса і мріяла, щоб він побачив те, що відбувається на сцені "Голосу країни" не по телевізору, а наживо. Він підкорив мільйони сердець українців і європейців. Сподіваюся, що моя команда зможе його вразити", - говорить Дорофєєва.

Відео дня

Розпочнеться епізод з прем'єри пісні "Зорепад" з нового україномовного альбому Макса Барських, який чотири тижні очолював український чарт альбомів Apple Music.

"Надя - ідеальний творчий партнер як в студії, так і на знімальному майданчику. Вона чуйна, ніжна і при цьому дуже холоднокровна в хорошому сенсі цього слова, тому що зуміла витримати мене кілька годин і при цьому підтримувати всіх учасників зі своєї команди", - говорить Макс Барських про свій досвід радника.

Телеглядачі побачать новий епізод "вокальних батлів" європейського сезону "Голосу країни-13" цієї неділі о 21:00 на телеканалі"1+1 Україна".

Нагадаємо, раніше відома українська співачка підкорила суддів шоу "Голос країни-13".

Вас також можуть зацікавити новини: