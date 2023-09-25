Юлія Белей заспівала польською мовою.

24 вересня вийшов в ефір новий випуск вокального шоу "Голос країни-13". Цього разу на сліпі прослуховування прийшла відома українська співачка - екс-учасниця гурту Mirami.

У рамках шоу дівчина розповіла, що на початку повномасштабного російського вторгнення переїхала до Польщі, де займається благодійністю. Вона вважає це своєю місією.

"Ми організували з польською командою два концерти. Перший відбувся у Варшаві, ми зібрали 15 мільйонів доларів, а вже на другому ми теж зібрали 15 мільйонів доларів для України", - поділилася Юлія Белей.

Так, на "Голосі країни" дівчина виконала пісню польської співачки. Їй вдалося розгорнути два крісла - Івана Клименка і Наді Дорофєєвої.

Клименко сказав, що хоче бути причетним до того, щоб Україна і Польща були в максимальному коннекті і обмінювалися культурою. У підсумку Юлія вибрала команду саме продюсера.

Відзначимо, група Mirami, учасницею якої була Юлія, була заснована в 2010 році. У 2013 році дівчина припинила співпрацю з групою, бо вирішила присвятити себе сім'ї. Їхні найпопулярніші пісні - "Сексуальна", "Червона калина", "Бавовна - солодка вата" та інші.

Нагадаємо, раніше на "Голосі країни-13" виступила дружина відомого співака.

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