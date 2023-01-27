Від інстайтів розвідки до віщувань зірок - понад 100 інтерв’ю на YouTube Наталії Мосейчук.

Щотижня телеведуча марафону новин, 1+1 та YouTube-блогерка Наталія Мосейчук на власному каналі публікує ексклюзивні відео з експертами, зірками, дипломатами, журналістами та політиками. Нещодавно було опубліковане 100-е відео. Сумарний перегляд всіх розмов на каналі сягнув відмітки у понад 45 млн переглядів.

Майже півмільйона підписників слідкують за оновленнями. А перегляди розмов з засновником УБОЗ Валерієм Кур перетнули відмітку у 2 млн. переглядів, з фермером Олександром Поворознюком - 4,5 млн.

Що варто передивитися, на які ідеї та погляди звернути увагу - ділимося топ-5 відео відповідно до відгуків підписників.

Відео дня

"Відкрили з командою "Право на Владу" канал під час війни, щоб допомагати на інформаційному фронті та наближати перемогу. Цими розмовами ми закликаємо до співдумання. Показуємо різні кути зору, відкриваємо таємниці, бо все зрештою стає явним, розповідаємо реальні історії. Можна почути аналітику та прогнози, які дозволять відновити та збудувати нову міцну модель України" - розповідає Наталія Мосейчук.

Екслюзив з Туречиини. Про тих, які у перші дні повномасштабного вторгнення допомогли нам вижити - брати Байрактари. Команда Наталії Мосейчук стала першою іноземною телевізійною групою, якій показали іспити безпілотного винищувача Кизилельма - секретної зброї турецького оборонпрому. Відкрили подробиці проекту побудови заводу Байкар в Україні, який планувався ще у 2018 році. Як залучають молодь, аби діти ще з малих років мали інтерес до роботобудування. Вже після відео - новина: Байрактар подарував ще 2 безпілотники Україні. Про світогляд, позицію, мораль Халюка та Сельчука Байрактарів - тут.

"Бавовна" палала і буде палати…". Про те, на кого чекатиме "букет бавовни" розповів очільник СБУ Василь Малюк. У першому телеінтерв’ю про базу доказів злочинів РФ на території України: "У тих матеріалах, які ми вже зібрали… Карін Хан, міжнародний прокурор, коли їх побачив, сказав: "Вищий пілотаж". Ми маємо дуже багато цікавих аудіофайлів і не лише. Всьому свій час".

Ребуси Єрмака. Два відео з різницею у 10 місяців. Перше - одразу після поїздки у деокуповану Бучу, друге - після візиту Володимира Зеленського до США. "Те, що ми ще отримаємо після цього візиту - буде все необхідне для перемоги. Ми починали з Джавелінів, а сьогодні вже отримуємо Patriot. Це процес".

Менеджер Президента вперше прокоментував ідею ребусів, які розшифровує вся країна.

Український моссад. Кирило Буданов, начальник ГУР МО України - про український моссад, двійників путіна і його прогноз: "Після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордону станом на 1991 рік… До кінця весни. Можливо, трохи раніше: днями можна помилятися, а в алгоритмі дій - ні".

Одне з найвідвертіших - інтерв’ю Богдана Кротевича, начальник штабу полку "Азов". Про героїчну оборону Маріуполя і погляд зсередини пекла - у прямому сенсі - з "Азовсталі".

А ще вперше в українському YouTube про зірковий аспект під час війни розповіла астрологиня Анжела Перл: цієї весни варто чекати на багато доленосних подій.

Правдиве, відверте, болюче та обнадійливе інтерв’ю з Святославом Вакарчуком, коли від зворушливих моменті плакали всією країною.

"Інколи неможливо стримати сльози, коли чуєш історії подвигів українців. Кожна розмова давала відчуття - ми нація нескорених. Ми йдемо до перемоги, на різних фронтах, кожен робить свою роботу. Саме в цьому за допомогою інтерв’ю і хочеться впевнити моїх глядачів. Дякую кожному за 13 млн переглядів всіх відео, що зараз на каналі. За думки, коментарі та побажання. Все читаю", - сказала Наталія Мосейчук.

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